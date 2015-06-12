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Dünya

YPG, Tel Abyad'a ilerliyor

ÖSO'nun ve ABD koalisyonunun desteğini alan YPG güçleri, Tel Abyad'ın etrafındaki birçok köyü ele geçirdi

Fotoğraf: Arşiv

12 Haziran 2015 02:43

YPG güçleri, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad kentini kuşatmaya çok yaklaştı.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun ve ÖSO destekli Burkan el-Fırat militanlarının desteğini alan YPG, Tel Abyad'ın etrafında bulunan çok sayıdaki köyü ele geçirdi.

Tel Abyad'ın güney doğusunda yer alan Suluk'a giren YPG güçleri, Suluk'a bağlı El Meliha, Bir Muheysen, El Aliya, El Vasita, Umharmila, and Sukkariye'yi IŞİD'den kurtardı.

Tel Abyad'ın güney batısında ise Şvehan, Ebu Surra ve Nahita ele geçirildi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise Tel Abyad'daki IŞİD mevzilerini vurmayı sürdürüyor.

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