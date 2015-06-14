YPG, Tel Abyad-Halep arasındaki yolu kontrol altına aldı

YPG/YPJ güçleri, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Burkan el-Fırat birlikleriyle birlikte Tel Abyad-Halep arasındaki uluslararası yolun bağlantılarını kontrol altına aldığını açıkladı.

PYD’nin haber ajansı ANHA’nın aktarımına göre, YPG/YPJ güçleri, IŞİD’e bağlı militanları kuşatmaya almak üzere stratejik önemi olan Ayn İsa kasabası ve kavşağını kontrol altına aldı.

Son üç günde yaşanan çatışmaların merkezi haline gelen Siluk beldesi de YPG tarafından kuşatıldı. Ancak IŞİD kasabanın çevresine çok sayıda mayın ve patlayıcı döşediği için beldeye giriş çıkışa izin verilmediği kaydedildi.

YPG Genel Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Komutan Rubar Qamişlo Hamlesi” karşısında bozguna uğrayan IŞİD çetelerinin sivil halkı canlı kalkan olarak kullandığı, sivil yerleşimlerini mayın ve tuzaklarla yaşanılmaz kıldığı ve sivilleri zorunlu göçe zorladığına dikkat çekildi. Açıklamada, operasyon bölgesinde yaşayan halka zarar görmemesi için Cizire kantonuna gelme çağrısı yapıldı.

YPG Genel Komutanlığı, “IŞİD çetelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonuçlanıp, çeteler buralardan temizlendiğinde, halkın kendi evlerine güvenli bir şekilde dönmesi için her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.