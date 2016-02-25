YPG: Suriye'deki ateşkese, meşru müdafaa hakkımız saklı kalmak suretiyle uyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması konusunda yaptıkları anlaşmaya ilişkin olarak, "YPG ve PYD de ateşkes kapsamının dışında olmalıdır" demesinin ardından YPG Sözcüsü Redur Halil, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşan ABD ve Rusya'nın öne sürdüğü maddelere uyacaklarını ancak meşru müdafaa hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Ateşkes anlaşmasının gereği El Nusra ve IŞİD'in ateşkesin dışında tutulacağı belirtilmişti. Erdoğan "El Nusra da DAEŞ'e karşı savaşıyor; YPG'ye iyi diyorsunuz da onlara neden iyi demiyorsunuz?" diye sormuştu.

Radikal'in haberine göre, Halil, ateşkes planına büyük önem verdiklerini ve buna tamamen uyacaklarını açıkladı. Ancak meşru müdafaa vurgusu yapmayı ihmal etmedi. YPG Sözcüsü, meşru müdafaa çerçevesinde gelen saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

YPG mevzilerini vuran Türkiye de benzer vurgu yapmıştı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gerektiği takdirde, Suriye'den gelen ateşe karşılık vereceklerini ifade etmişti.

Diğer yandan Rusya'dan da ateşkese dair açıklamalar geldi. Rus Savunma Bakanlığı son iki günde yaptığı sortileri gözle görülür şekilde azalttığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Suriye Lideri Esad'la görüştü. Esad, çatışmaların durması için yardıma hazır olduklarını yineledi.