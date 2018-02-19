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YPG Sözcüsü: Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddiaları doğru değil

"Eğer bir anlaşma gelişme olursa resmi bir açıklama yaparız"

19 Şubat 2018 16:03

YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Sözcü Haseke, "Biz defalarca Suriye ordusu Afrin'e girmedi dedik. Girecek de değil. Eğer bir anlaşma gelişme olursa resmi bir açıklama yaparız. Bu haberlerden artık bıktık. Eğer Suriye ordusu Afrin'e gelecekse  bunu sizden, kamuoyundan saklamayız. 'Ordu Afrin halkına yardım etmeye gelecek' deriz. Afrin ve Halep'teki siviller bazen sivil otobüsler geldiğine 'İşte Suriye ordusu geldi' diyorlar. Yanlış anlıyorlar" dedi.

Haseke Suriye ordusu ile YPG arasında Afrin için görüşmeler yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı. Haseke bu konuda herhangi bir bilgileri olmadığını belirtti.

Son olarak Suriye devlet televizyonu El İhbariye, bölgedeki muhabirine dayanarak, ''Halk Güçleri (hükümet yanlısı milis güçleri) birkaç saat içinde Afrin'e girecek'' şeklinde haber yapmıştı

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