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Dünya

YPG sınır hattında hendek kazıyor

İş makinelerinin alanda hendek kazma çalışması, Türkiye sınırınında da görülüyor

24 Temmuz 2015 22:53

Akçakale'nin karşısında bulunan, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran YPG, sınır hattında hendek kazıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Tel Abyad'ın kontrolünü elinde bulunduran YPG, ilçenin güvenliğini sağlamak amacıyla, batı tarafında 3 iş makinesiyle hendek kazdığı görüldü.

İş makinelerinin alanda hendek kazma çalışması, Türkiye sınırınında da görülüyor.

Bu arada, güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri ise devam ediyor.

 

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