YPG, Rakka'nın kuzeyindeki askeri üssü ele geçirdi

Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad'ı Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alan ve örgütün lojistik ikmal yollarını kesen Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) güneye doğru ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Beşar Esad karşıtı gruplara yakınlığıyla bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG'nin Rakka'nın kuzeyindeki stratejik bir askeri üssü ele geçirdiğini ifade etti.

Gözlemevi, IŞİD militanlarının savunma mevzilerini geri çekerek, örgütün kalesi olarak kabul edilen Rakka sınırlarına kadar getirdiğini aktarıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa kentinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Rakka'ya doğru kaçtığı da ifade ediliyor.

YPG'nin IŞİD'e karşı ilerleyişine ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun da hava saldırılarıyla destek verdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan YPG sözcüsü Redur Xelil de Rakka'nın 50 kilometre yakınına kadar ilerlediklerini söyledi ve "Yenilgiye uğradılar" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kurucusu Rami Abdurrahman da IŞİD'in en güçlü olduğu bölgelerde YPG'nin yakaladığı momentumu "İslam Devleti (IŞİD) en güçlü olduğu yerlerde dağılmış durumda" sözleriyle yorumladı.

IŞİD 2 gün gibi kısa bir sürede Tel Abyad'ı YPG ve müttefiki Burkan El Fırat adlı çatı örgüte kaybedince, Suriye'deki ikmal yolları da önemli bir darbe almıştı.

Irak'ta üst düzey IŞİD komutanı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada ise Irak'ta IŞİD'e yönelik devam eden hava saldırılarında üst düzey bir örgüt komutanının öldürüldüğü belirtildi.

2012 yılında Libya'nın başkenti Bingazi'de ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bombalı saldırıları planlayan Ali Avni el-Harzi'nin 15 Haziran'da Musul'da öldürüldüğü belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "El Harzi'nin öldürülmesi IŞİD'in Kuzey Afrika ile bağlantılarını zayıflatacak" dendi.