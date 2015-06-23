YPG: Rakka şu anda gündemimizde yok

Kürt güçlerin Tel Abyad'ın ardından IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya doğru ilerlediği iddialarına YPG sözcüsü Redur Xelil, Rakka'nın bir hedef olarak 'şu anda gündemlerinde olmadığını' söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve müttefiki Suriyeli muhalif güçlerin Rakka'nın kuzeyinde yer alan, Türkiye'ye sınır komşusu Tel Abyad ilçesini IŞİD'in elinden alması ardından Kürt güçlerin Rakka'ya doğru ilerleme planı yaptığına dair haberler gündeme geldi.

Tel Abyad'ın ardından bu ilçe ile Rakka arasında yer alan Ayn İsa kasabası da YPG ve birlikte hareket ettiği güçlerin eline geçti.

Böylece bu güçler IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya 50 kilometre yaklaşmış oldu.

Londra merkezli, muhaliflere yakınlığıyla bilinen, Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR), Ayn İsa operasyonunun amacının Halep ile Haseke'yi birbirine bağlayan ve Ayn İsa içinden geçen otoyolu ele geçirmek olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Redur Halil de, Rakka'nın kendileri için hedefte olup olmadığına dair soruya: "Rakka, Tel Abyad ve Kobani gibi bir Suriye kentidir ve tüm Suriyeliler kentin DAİŞ (IŞİD) teröründen kurtulmasını istiyor. Ama şu anda gündemimizde yok" dedi.

Halil'in açıklamasından Kürt güçlerin Rakka'ya yönelik olası bir operasyon içinde yer alabilecekleri ancak şu anda böyle bir operasyon planının yaşama geçirilmediği anlaşılıyor.

Bazı uluslararası medya organlarında Tel Abyad ardından Kürt güçlerinin yeni hedefinin Rakka olduğu yönündeki haberlere yer verilmişti.

İngiliz Times gazetesinde geçtiğimiz günlerde, IŞİD'in Tel Abyad'da yenilmesi ardında yayımlanan bir yazıda 'Zafer kazanan Kürtler Rakka'ya ilerlemeye hazır' başlığı kullanılmıştı.

Sosyal medyada da Kürt güçlerin Rakka'ya doğru ilerlediği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.