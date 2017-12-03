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Dünya

YPG, polis gücü mü oluyor?

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’nin Suriye’deki pozisyonu ile ilgili açıklamada bulundu

03 Aralık 2017 14:54

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’nin Suriye’deki pozisyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Mattis, artık YPG’yi silahlandırmaktan çok bölgede IŞİD'in geri gelmemesine yönelik çalışmalara odaklanacaklarını ifade etti. Bakan, " Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve IŞİD'den geri gelmemesini garanti edecek polis güçlerine ihtiyacınız var" diyerek IŞİD'in boşalttığı bölgelerde YPG’nin kalıcı bir şekilde polis gücü olarak kullanılabileceğinin sinyalini verdi. 

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 5 gün sürecek Mısır, Ürdün, Pakistan ve Kuveyt turuna başladı. Ortadoğu turuna çıkışta uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, YPG’ye yeni silah verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya “Tam olarak Başkan’ın (Donald Trump) açıkladığı çizgide ilerleyeceğiz” dedi.

Operasyonda yeni aşama

Mattis, IŞİD'e karşı saldırı operasyonlarının son aşamalarına gelinmesi sonrası ABD’nin politikasının Suriye Demokratik Güçleri’ni (PYD/YPG) silahlandırmaktan çok mevzi kaybetmemeye odaklanacağını söyledi. YPG’nin yeterince silahlandığını ima eden Mattis, “YPG silahlı durumda ve koalisyon saldırı operasyonlarına son verdikçe buna ihtiyacınızın olmadığı açık. Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve IŞİD'den geri gelmemesini garanti edecek polis güçlerine ihtiyacınız var” diye konuştu.

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