YPG: Operasyon Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma planının bir parçası

Moskova'daki Rojava Temsilciliği Başkanı Rodi Osman, El Nusra Cephesi ve çeşitli radikal örgütlere mensup militanların Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Türk ordusu saflarında yer aldığını iddia etti. Osman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinin Suriye'nin kuzeyinde bu militanları yerleştirebileceği toprak elde etmek olduğunu da savunarak, "Bu operasyon, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma planının bir kısmı" diye konuştu.

Sputnik'e konuşan Rodi Osman, "Sabah Cerablus'un 6 kilometre batısındaki El Heseliye köyüne 25 tank girdi. Köye tanklarla, toplarla ve uçaklarla ateş açıldı. Bu operasyonda El Nusra, Ahrar'uş Şam, Sultan Murad Tugayı, Nureddin Zengi Tugayı ve Fetih Ordusu'ndan militanlar da katıldı" ifadelerini kullandı.