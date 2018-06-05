"YPG Münbiç'ten çekilecek" iddiası

Türkiye ile ABD arasında Münbiç'te yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından YPG tarafından da bir açıklama geldiği öne sürüldü.

Reuters'tan aktarılan habere göre, YPG , askeri danışmanlarını Münbiç'ten çekeceği ileri sürüldü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada Suriye çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendiren iki bakanın Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.