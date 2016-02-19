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YPG mevzileri, bu kez obüsle değil füzeyle vuruldu

YPG mevzilerine, ikinci bir noktadan ve farklı bir silahla atış yapılmış oldu

19 Şubat 2016 13:35

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu hava savunma sistemlerinden dün ve bugün atılan füzelerle Suriye'deki PYD-YPG hedeflerinin vurulduğu belirtiliyor. YPG mevzilerine daha önce Kilis'ten obüs atışları yapılmıştı. Böylelikle Suriye'deki YPG mevzilerine ikinci bir noktadan ve farklı bir silahla atış yapılmış oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Çamsarı, Aygırgölü ve Kürtnasır Köyleri arasındaki tepede konuşlu Stinger ve I-Hawk füzelerinden oluşan hava savunma sistemlerinden dün saat 22.00 sıralarında Suriye'nin Afrin kenti ve civarındaki PYD-YPG mevzilerine füze atıldı.

4-5 füze atışı yapılırken, füzeler, gece karanlığında ilçedeki yerleşim yerlerinden de izlendi.

Aynı noktadan bugün sabahın erken saatlerinde de yine füze atışı yapılarak PYD hedeflerinin vurulduğu kaydedildi.

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