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BBC Türkçe

YPG: Menbic'teki güçlerimiz üslerine geri döndü

YPG, Menbic\'in IŞİD\'den alınmasında rol alan güçlerinin, \"üslerine geri döndüklerini\" açıkladı, ancak üslerin nerede olduğu söylenmedi. Örgüt Menbic\'in kontrolünün sivil ve askeri konseylere devredildiğini belirtti.

25 Ağustos 2016 16:45

YPG, Menbic'in IŞİD'den alınmasında rol alan güçlerinin, "görevin başarıyla tamamlanmasının ardından üslerine geri döndüklerini açıkladı.

YPG'den yapılan açıklamada, grubun elinde tuttuğu mevzilerin Menbic Askeri Konseyi'ne devredildiği, denetimin de 15 Ağustos'ta sivil konseye bırakıldığı belirtildi.

YPG'nin açıklamasında örgüt mensuplarının çekildiği üslerin nerede olduğu söylenmedi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Suriyeli Kürt güçlerin Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic'in alınmasının ardından nehrin doğusuna çekilmeleri gerektiğini söylemişti.

Türkiye de YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilesini talep ediyor.

Menbic'deki sivil ve askri konseylerin Menbic halkından oluştuğu belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD ile Türkiye arasında, Suriye'deki PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) iki hafta içinde Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda mutabakat sağlandığını, PYD çekilmezse Türkiye'nin müdahale yapma hakkına sahip olacağını söylemişti.

NTV'ye konuşan Işık, bu temasların ardından bir hafta geçtiğini belirtti ve "Şimdi bir haftası geçti, gelecek haftaya kadar çekilmeyi tamamlaması gerekiyor. Tavırlarını göreceğiz" demişti.

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