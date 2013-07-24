YPG komutanı Hemo: Türkiye’nin dostuyuz

Suriye'de faaliyet gösteren PYD’nin ((Demokratik Birlik Partisi) askeri kanadı olarak değerlendirilen YPG’nin komutanı Sipan Hemo, “Türkiye, YPG’den korkmamalı” dedi.

ANKA haber ajansının haberine göre, Hemo, Kuzey Irak’ta yayımlanan Rudaw gazetesi ile yaptığı mülakatta “Türkiye, Kürtlerle barış süreci ortasında olmasına rağmen Suriye’deki Kürtlerin durumu konusunda rahatsız. Rahatsız eden şey, Kürtlerin Kürt bölgesini yönetmesidir” dedi. Hemo, “YPG olarak kendimizi Türk halkının dostu olarak görüyoruz. Bölge, radikal İslamcıların kontrolüne geçmesi durumunda bu Ortadoğu için bir felaket olur. Biz radikal İslam’ı sadece bizler için değil, Türk halkı ve dünya için de bir tehdit olarak görüyoruz. Başarılarımız, Türk halkı için yararlı olacak” yanıtı verdi.