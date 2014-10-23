YPG, Kobani-Türkiye sınırına bayrak dikti

Sokak çatışmalarının sürdüğü Kobani'de, doğu bölgesinde bulunan Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıktaki 5 katlı bir binaya YPG güçlerinin bayraklarını astığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD'in saldırısından kaçan binlerce kişi evlerini terk etti ve Türkiye'ye sığındı. Günlerdir Kobani'de devam eden çatışmalar, son 2 gündür yeniden şiddetlendi. Gece boyu yoğun çatışmaların yaşandığı Kobani, yeni güne ise daha sessiz başladı. Aralıklarla süren çatışmalar sırasında zaman zaman meydana gelen patlamaların ardından oluşan duman Türkiye tarafından da görülüyor.

Sınırdaki binaya bayrak

Yoğun olarak Kobani'nin doğu ve güney bölgelerinde süren çatışmalarda bazı YPG'lilerin kamyonet üzerindeki doçka ile ateş etmeleri de kameralara yansıdı. Sokak çatışmalarının sürdüğü Kobani'de, doğu bölgesinde bulunan Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıktaki 5 katlı bir binaya YPG güçlerinin bayraklarını astığı görüldü.



Kobani semalarında keşif uçuşu yapan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının önceki günlere oranla bugün hiç bombardıman yapmaması dikkat çekti.