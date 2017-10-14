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Dünya

YPG: IŞİD'in Rakka’da bozguna uğraması an meselesi

“IŞİD, yenilginin kıyısında. Şehir, bugün ya da yarın özgürleştirilebilir”

14 Ekim 2017 19:52

Çeviri: Gonca Tokyol

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’le mücadele eden YPG, terör örgütünün Rakka’da bozguna uğratılmasının an meselesi olduğunu duyurdu. Reuters’a konuşan YPG Sözcüsü Nouri Mahmoud, “Rakka’daki çatışmalar devam ediyor. IŞİD, yenilginin kıyısında. Şehir, bugün ya da yarın özgürleştirilebilir” dedi. 

Al Jazeera’nin Hatay’dan bildiren muhabiri Hashem Ahelbarra, Rakka’nın sadece yüzde 7’sinin IŞİD’in kontrolünde olduğunu aktardı ve “Bu bölgelerde binlerce insan mahsur kaldı. Büyük bir kısmı şu anda tahliye ediliyor ve binlercesi mülteci kamplarına götürüldü. Bu kamplar basit altyapı hizmetlerine ve servislerine bile sahip değil, birkaç hafta içinde ise kış gelecek” diye konuştu. 

Reuters’a konuşan ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcülerinden Albay Ryan Dillon, son 24 saatte yaklaşık 100 IŞİD’linin teslim olduğunu aktardı. Teslim olanların kentten çıkarıldığını kaydeden Dillon, Reuters’a gönderdiği mailde, “Yine de önümüzdeki günlerde zorlu çatışmalar yaşanacağını düşünüyoruz ve IŞİD’in Rakka’da ne zaman tamamen yenileceğine dair bir süre vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Al Arabiya televizyonu da kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kentte kalan teröristlerin silah bırakarak, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) teslim olduğunu aktardı. 

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