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"YPG Irak sınırına yöneliyor" iddiası

"Irak yönetimi ile bu bölgede ortak operasyon yapılabilir"

05 Nisan 2018 16:27

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'den çıkardığı YPG unsurlarının, Irak sınırına yöneldiği iddia edildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri, sınır bölgesinde Irak hükümetiyle IŞİD'e karşı ortak operasyon yapabileceklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri, Reuters haber ajansına konuştu. Afrin operasyonu sonrasında IŞİD'in Suriye'nin doğusunda güçlendiğini öne sürdü. 

Suriye'nin komşusu Irak'ın da IŞİD terörüne maruz kaldığını belirten Suriye, "Irak yönetimi ile bu bölgede ortak operasyon yapılabilir" şeklinde konuştu.

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