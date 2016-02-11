YPG, Halep'in kuzeyindeki askeri havaalanı ele geçirdi

YPG, Suriye ordusunun da ilerleme kaydettiği stratejik bölgede, Türkiye sınırı yakınlarında eskiden Suriye ordusuna ait olan ve Esad karşıtı militanların elinde bulunan havaalanını ele geçirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Esad karşıtı örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtler ve silahlı örgütler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Menag havaalanı hakkındaki haberleri doğrularken, Rusya savaş uçaklarının buradaki örgütlere en az 30 hava saldırısı gerçekleştirdiğini ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Çarşamba günü Halep'te gerçekleştirilen hava saldırılarının kendi jetleriyle yapılmadığını duyurdu.

Suriye ordusu geçen hafta Halep'in kuzeyinde operasyon başlatmıştı. Ordu, Türkiye sınırına doğru ilerlerken, aynı bölgede YPG'nin de çeşitli bölgeleri ele geçirdiği belirtiliyor. Suriye ordusunun Rakka'da operasyon hazırlıkları yaptığı da bilgiler arasında.