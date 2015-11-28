YPG güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle Fırat'ın batısında ilerlediği iddia edildi

Rus savaş uçaklarının, YPG güçlerinin Fırat'ın batısında ilerleme çabalarıyla eş zamanlı olarak terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunan Fırat'ın batısındaki Halep kırsalında yer alan bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'nin Fırat'ın batısına geçmesiyle ilgili olarak, "Fırat'ın batısına geçme konusunda kararlılığımızı biliyorsunuz. Fırat'ın batısına kimse geçemez bu konuda çok kararlıyız" yorumunu yapmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da "Rusya'ya da ABD'ye de söyledik. 'Fırat'ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda da vururuz' dedik. 2 kere de vurduk" ifadelerini kullanmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, YPG'nin Rus savaş uçaklarının desteğiyle Fırat'ın batısında bulunan Cerablus kentine ilerlemeye çalıştığını belirtti. IŞİD ve YPG güçleri arasında, YPG'nin kontrolünde bulunan Zor Magar köyünün batısında, Fırat nehrinin iki tarafında şiddetli çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bombalanan bölgelerin Cerablus ve Cerablus ile Munbic arasında bulunan üç köy olduğu, söz konusu bombardımanlarda 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı aktarıldı.



Söz konusu kaynaklar ayrıca, Rus bombardımanlarının Munbic ve El-Bab'ı da kapsadığını, 15 hava saldırısının düzenlendiği iki gündür devam eden bombardımanlardaki kayıplara ilişkin ise bilgi alınamadığını ifade etti.