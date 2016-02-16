YPG, genel merkez için Prag’ı seçti

YPG Genel sekreteri Şervan Hassan, Suriyeli Kürtlerin, Avrupa'daki ilk ofisini Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da açacağını ve burasının YPG'nin genel merkezi olacağını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Çek Cumhuriyeti'nde yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hassan, temsilcilik adresinin güvenlik gerekçeleriyle gizli tutulduğunu, gayri resmi merkezin Kürt güçlere siyasi, maddi ve askeri destek vereceğini bildirdi.

Hassan, Prag'ı seçmelerinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Kürtler, Çek Cumhuriyeti'ni sadece Avrupa'daki konumu nedeniyle seçmedi. Çeklerin ve Kürtlerin birçok ortak yönü var. Benzer tarihi deneyime sahibiz."

Haberde, YPG'nin kadın birimi YPJ’nin de Prag'da ofis açacağı belirtildi. YPJ'nin Çek Cumhuriyeti'ndeki çıkarlarının Kürt komutanlardan İman Derviş tarafından korunacağı kaydedildi.

Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği mücadeleyi destekleyen Prag, silah ve mühimmat yardımında da bulunuyor.