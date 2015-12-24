YPG esiri IŞİD'li: Adana'da askeri eğitim aldık, basına ÖSO üyesi olduğumuz yansıtıldı

Suriye'nin kuzeyinde, YPG denetimindeki bir cezaevinde esir olarak bulunan IŞİD üyesi Abdurrahman Abdulhadi, 60 kişilik bir ekiple birlikte Adana'da eğitim aldıklarını iddia etti. Suriye'ye göre daha güvenli olduğu için Türkiye'ye eğitime gönderildiklerini söyleyen Abdulhadi, “Eğitimden sonra Adana’da emir olan amcamın oğlunun yanında 5 ay kaldım. Görevim, Suriye’den gelenleri karşılamaktı. Sivilleri Urfa’ya, oradan da Rakka’ya gönderiyorduk. Sonra Rakka’dan Suriye’nin çeşitli bölgelerine görev dağılımları oluyordu” dedi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG'nin elinde esir olarak bulunan IŞİD üyesi Abdurrahman Abdulhadi, Suriye’nin kuzeyindeki Rojava bölgesinde YPG ile IŞİD arasında çıkan çatışmalarda yakalanmış. Suriye’nin Haseke iline bağlı Til Berak kasabası nüfusuna kayıtlı bir Arap olan 20 yaşındaki Abdulhadi, Aralık 2015’te, YPG güçleri tarafından Haseke’nin El Havl ilçesine bağlı Heresta köyünde yakalanmış. Abudhadi’nin bir kardeşi halen IŞİD saflarında savaşıyor.

"Ağustos 2014’te Adana’da askeri eğitim aldım, havaalanına yakın bir köyde 60 kişiydik"

Yakalanmadan önceki tanıklıklarını aktaran Abdulhadi’ye göre, Türkiye’nin IŞİD’le ilişkilerinde hiçbir sorun yoktu. IŞİD’te çok sayıda Türk savaşçı olduğu bilgisini veren 20 yaşındaki IŞİD üyesi, Adana’da askeri eğitim aldığını iddia etti:

“Adana’da bir IŞİD emiri vardı, bir süre onunla kaldım. Ağustos 2014’te Adana’da askeri eğitim aldım. Havaalanına yakın bir köyde 60 kişi askeri eğitim alıyorduk. 60 kişi eğitim alıyorduk. Sabah kalkıp spor yapıyorduk. Haftada bir atış eğitimi alıyorduk. Kalaşnikof, Bixi ve diğer silahları kullanıyorduk. Bize eğitim veren kişi Urfalı Ahmet’ti. İbrahim adında biri de bize tercümanlık yapıyordu. Türkiye, Suriye’ye göre daha güvenli diye eğitimimizi Türkiye’de verdiler. Suriye’de bombardımanlardan dolayı askeri eğitim almamız mümkün değildi.

Basına Özgür Suriye Ordusu olarak eğitim aldığımız yansıtıldı, oysa eğitim alan herkes IŞİD üyesiydi. Eğitimdeki 60 kişinin hepsi Suriye vatandaşıydı. Bu 60 kişinin çoğu iş amacıyla Türkiye’ye gelmişlerdi ama sonra IŞİD’e katıldılar.

"Sivilleri Urfa’ya, oradan da Rakka’ya gönderiyorduk"

İnternet üzerinden Suriye’dekilerle irtibata geçiyordum, onların Türkiye’ye gelmesini sağlayıp eğitime sokuyordum. Eğitimden sonra Adana’da emir olan amcamın oğlunun yanında 5 ay kaldım. Görevim, Suriye’den gelenleri karşılamaktı. Emirim bana Türkiye’de kal dedi. Sivilleri Urfa’ya, oradan da Rakka’ya gönderiyorduk. Sonra Rakka’dan Suriye’nin çeşitli bölgelerine görev dağılımları oluyordu. Kaldığım köyde sivil insanlar vardı. Köy halkı bizim çalışmak için köye geldiğimizi düşünüyordu.”

"Irak’tan sivil araçlarla ve yardım, gıda yükü görünümüyle silah geliyordu"

Türkiye’deki IŞİD üyelerinin sayısı hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Abdulhadi, şöyle devam etti:

“IŞİD’e Irak’tan sivil araçlarla ve yardım, gıda yükü görünümüyle silah geliyordu. Ağır silahlar Şeddadi’den geliyordu. Bende Şeddadi’de kaldım bir süre. IŞİD’in istihbarat biriminde çalıştım. Emirim beni El Havl’a bağlı Efır köyüne gönderdi. Bir gece bu köyde kaldım, ertesi gece YPG bizim kaldığımız noktaya baskın yaptı. 11 Aralık 2015 günü saat 24:00’da YPG kaldığımız yere baskın yaparak bizi yakaladı. İki kişi yakalandık. Ebu Yahya adında bir Fransız vardı El Havl’da, o emirdi.”