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Dünya

YPG: Esad'la anlaşma yok, sadece çağrı yaptık

SANA dün yayınladıkları haberlerde, ‘Suriye hükümet güçlerinin birkaç saat içinde Afrin'e gireceği'ni duyurmuştu

20 Şubat 2018 12:59

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle Türkiye'ye karşı anlaşma yapmadıklarını söyledi. Mahmud, sadece kendileri tarafından yapılan bir çağrı olduğunu açıkladı.

 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Suriye yönetiminin Türkiye’nin harekâtına karşı Afrin’e güç yollayacağı iddiası YPG tarafından yalanlandı. Reuters’a konuşan YPG sözcüsü Nuri Mahmud, böyle bir anlaşma olmadığını söyledi.

Mahmud, “Bir anlaşma yok. Sadece bizim, Suriye ordusunun gelip sınırları koruması için yaptığımız bir çağrı var” dedi.

Suriye devlet televizyon kanalı ihbariye ile devlet ajansı SANA dün yayınladıkları haberlerde, ‘Suriye hükümet güçlerinin birkaç saat içinde Afrin’e gireceği’ni duyurmuş, Türkiye buna tepki göstermişti.

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