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YPG, Cerablus'ta Türk tanklarını Rus yapımı kornet tanksavarla vurdu

Saldırıda bir asker şehit olmuştu

28 Ağustos 2016 11:02

Suriye’de devam eden ‘Fırat Kalkanı’ harekâtının 4. gününde İncirlik’ten kalkan 2 Türk savaş uçağı, Cerablus çevresinde terör örgütü IŞİD’e ait hedeflerin yanı sıra PYD/YPG’ye ait bir cephaneliği de vurdu. Akşam saatlerinde Cerablus’un 5-6 kilometre güneyinde YPG tanksavarlarla TSK’nın iki tankını hedef aldı. Saldırılarda 28 yaşındaki Uzman Çavuş Ercan Çelik şehit oldu, üç asker yaralandı.

İncirlik’ten kalktığı öğrenilen iki F-16, Cerablus’un güneyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ait bir cephaneliği hedef aldı. Cephanelik imha edilirken şiddetli patlamalar oldu.   

YPG dün akşam, Cerablus’un 5-6 kilometre güneyinde konuşlu bir Türk tankını, Rus yapımı Kornet tanksavarla vurdu. Bu tank hafif hasar aldı, bir tank personeli de yaralandı. Hafif hasarlı tank operasyon görevini sürdürmeye devam etti. 

YPG saat 21.00’de aynı bölgede bir tankı daha yine aynı tip tanksavarla vurdu. Vurulan ikinci tankta Uzman Çavuş Ercan Çelik şehit olurken, iki asker yaralandı. Yaralı askerler tedavi için Gaziantep’e getirildi. Belirlenen YPG noktaları sınırdaki obüslerle misliyle vuruldu.

 

Doğrulanmayan iddialar

 

Suriye sınır hattında konuşlu Türk topçusu, ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu başladıktan bir gün sonra Menbiç’in kuzeyinden Cerablus’a doğru hareket ettiği anlaşılan bir grup PYD’liyi Fırtına obüsleriyle vurarak imha etmişti. Türk savaş uçaklarının dün PYD’ye ait cephanenin yanı sıra Cerablus çevresinde IŞİD’e ait olduğu belirtilen 6 ayrı hedefi de vurduğu ileri sürüldü. Ancak bu iddiayı askeri kaynaklar doğrulamadı. Türk savaş uçakları operasyonun ilk gününde IŞİD’e üç ayrı taarruz yaparak 12 hedefi vurmuştu. Fırtına obüslerinin belirli aralıklarla atışları dün de sürdü.

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