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YPG'nin çağrısı üzerine her gün 500 Kürt Rojava’ya dönmek için başvuruda bulunuyor

Araçlarla Cizre’deki kaymakamlığa giden sığınmacılar, başvuru yaparak ayrılmak istediklerini belirtiyor

08 Kasım 2015 16:50

Suriye’de dört yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle Şırnak’ın Cizre ilçesine gelen Suriyeli Kürtler, YPG’nin çağrısı üzerine Rojava’daki Cizire kantonuna dönmeye başladı. Her gün yaklaşık 500 kişinin, dönmek için kaymakamlığa başvuru yaptığı bildirildi.

DHA’nın haberine göre, YPG’nin çağrısı üzerine Cizre Kaymakamlığı’ndan aldıkları özel izinle memleketlerine geri dönmeye başlayan Suriyeli Kürt sığınmacılar, dört yıl önce Cizre başta olmak üzere Türkiye’deki çeşitli kentlere ve Avrupa’ya gitmek zorunda kalmıştı.

Her gün araçlarla Cizre’deki kaymakamlığa giden sığınmacılar, başvuru yaparak ayrılmak istediklerini belirtiyor.

Kaymakamlığın talimatıyla Cizre Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne bağlı ekipler, dönmek isteyen Kürt sığınmacıları araçlarla Cizre ile Nusaybin arasındaki Cizire kantonuna geçebilecekleri güvenli bölgeye götürüyor.

Buradan yaya olarak tel örgülerden geçen Suriyeliler, Cizire kantonundaki Andiverin kasabasına gidiyor.

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