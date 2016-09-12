YPG ateşkese uyacağını açıkladı



Suriye'de YPG'den yapılan açıklamada, Rusya ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, varılan uzlaşma uyarınca operasyonların durdurulacağı belirtildi.

YPG: IŞİD'le mücadeleye odaklanalım

Suriye'nin kuzeyinde bazı kesimlerin kontrolünü elinde tutan YPG'nin açıklamasında, ABD ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşmasının terör örgütü IŞİD'le mücadeleye odaklanılmasını sağlaması dileği ifade edildi. Ateşkesin ayrıca Suriye'de siyasi geçiş süreci için koşulların sağlanmasına katkıda bulunması ümidi vurgulandı.

Suriye Demokratik Güçleri'nin açıklaması

YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) de ateşkese uyacaklarını duyurdu. SDF ve YPG, Suriye'de ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadelenin önemli aktörleri arasında sayılıyor.

ÖSO: İşbirliğine hazırız

Suriye'de ateşkesin pazartesi günü, günbatımında yerel saatle 17.45'te başlaması öngörülüyor.

Anlaşmanın ardından Suriye'de savaşan gruplardan farklı açıklamalar geldi. Farklı isyancı grupları çatısı altında toplayan Özgür Suriye Ordusu, pazar günü ABD yönetimine gönderdiği mektupta "olumlu yönde işbirliğine" hazır oldukları mesajını iletti.

Ahrar el Şam: Ateşkes devrimi zayıflatır

Ülkede etkin olan radikal İslamcı gruplardan Ahrar el Şam'dan ise pazar akşamı yapılan açıklamada, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma sert bir şekilde eleştirildi.

Yayınlanan görüntülü mesajda, anlaşmanın Şam yönetimini güçlendireceğini savunularak ateşkesin devrimi askerî olarak zayıflatacağını öne sürüldü. Sözcü yayınladığı video mesajında, ülkenin güneyindeki bütün milislere çağrıda bulunarak, çatışmalara devam edilmesini istedi.