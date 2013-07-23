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Dünya

YPG, Arabiya sınır kapısını kuşatmaya hazırlanıyor

PYD'nin silahlı kanadı olan YPG, Musul'a bağlantı sağlayan Arabiya sınır kapısına ilerliyor

23 Temmuz 2013 05:44

Türkiye - Suriye sınırında,  El Nusra Cephesi ile çatışan ve geçtiğimiz günlerde sınır bölgelerinde hakimiyet kuran PYD’nin silahlı kanadı YPG, Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul’a açılan Arabiya sınır kapısına doğru ilerliyor. Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, El Nusra bağlantılı dini grupların denetiminde olan bölgenin ele geçirilmesi için kapsamlı operasyon hazırlığı yapılıyor.
Suriye-Irak arasındaki stratejik önemi bulunan, Habur sınır kapısından sonra Irak’a açılan en önemli kapı olarak gösterilen Arabiya kapısı ticaret yolu üzerinde bulunuyor. Suriye’den Irak’a yapılan ekonomik faaliyetin büyük bölümü bu kapıdan sağlanıyor. Suriye ve Irak tarafında Türkmen nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge, El Kaide bağlantılı El Nusra gruplarının denetiminde.
 

Diğer kapılar kapalı
 

PYD’nin denetim kurmasından sonra Kürt bölgesini Türkiye’ye bağlayan Nusaybin, Ceylanpınar ve Akçakale sınır kapıları kapatılmış, bölgede gıda ve ihtiyaç sıkıntısı başgöstermişti. Bunun üzerine Suriye’deki Kürtler ihtiyaçlarını Kuzey Irak’ın Kürt bölgesine açılan kapıdan sağlamaya çalışıyordu. Ancak PYD ile Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakın politika izleyen partiler arasında yaşanan sorun nedeniyle bu kapı, Suriyeli Kürtlere kapatılmıştı. Zaman zaman acil ihtiyaçlar için açılan kapı ile ilgili Kürtler arasında tartışma sürerken PYD, Musul’a açılan Arabiya kapısını ele geçirmek için kuzeye doğru operasyonlarını genişletiyor.
 

Musul sınırı da hareketli

 
Kapıya yakın kesimlerde PYD’nin silahlı kanadı YPG ile El Nusra bağlantılı gruplar arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. PYD sınır kapısını alması halinde Irak’a yapılan ticaret yolunu da ele geçirmiş olacak. Suriye kesimindeki Arabiya’dan Musul’daki Rabia kapısı dahil, Musul’a kadar Arap ve Türkmen yerleşim birimleri yer alıyor.
Türkmen kenti Talehfer ise sınır kapısı ile Musul arasında yer alıyor. Arabiya kapısının PYD’nin denetimine geçmesi halinde bu bölgedeki Arap aşiretlerinin nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.   
 

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