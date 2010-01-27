Yozgat'tan Çin'e rakip çıktı

T24- Plastik oyuncak piyasasına uzun süredir hakim olan Çin, pazar payının önemli bölümünü Türkiye’ye kaptırmaya başladı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki plastik oyuncak fabrikası ürünlerinin, ihraç edilen ülkelerde tercih edildiği bildirildi.

Yozgat’taki Uçarkit Plastik Oyuncak Fabrikası Müdürü İlhan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada 30 çeşide yakın plastik oyuncak üretimi yaptıklarını, aylık üretimin 200 bin parça civarında olduğunu bildirdi. Sarı, ürünlerin Edirne’den Karsa bütün oyuncakçılarda bulunabileceğini, ürünlerin bir bölümünün ise yurt dışına ihraç edildiğini anlattı.“Geniş bir dağıtım ağına sahibiz” diyen Sarı, yurt dışında başta Libya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, İsrail, Filistin, İran, Irak, Suriye olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı. Sarı, “Üretimimizin yüzde 10-15’i yurt dışı, geri kalan kısmını ise yurt içinde dağıtmaktayız” dedi.







Fabrika Müdürü Sarı, bundan 2-3 yıl öncesine kadar Çin malı ile rekabet şanslarının bulunmadığını, bu nedenle de daha çok ürünleri iç piyasaya vermek durumunda kaldıklarının altını çizdi. Sarı, tüketicinin artık bilinçlendiğini, tüketicinin artık “Çin malı” ile “Türk malı” arasındaki farklı çok iyi ayırt edebildiğini ifade etti. Sarı, “Oyuncakçıya giden tüketici artık, ’Çin malı mı?, Türk malı mı?’ diye soruyor, ona göre kendini yönlendiriyor. Türk mallarına şu anda yüksek derecede eğilme var, Çin mallarını artık tüketici almıyor” diye konuştu.



Bazı Çin mallarının sağlık yönünde zararlı olması nedeniyle tercih edilmediğinin de altını çizen Sarı, tüketicinin daha sağlıklı olması nedeniyle hem yurt içerisinde hem de yurt dışında Türk malına yöneldiğini anlattı, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Bizim oyuncaklarımızın ham maddesi yüzde 100 garantili ve Türkiye’de İzmir Aliağa’da üretilen Petkim’den almaktayız. Petkim Türkiye’de ve dünyada birinci sınıf hammadde üreten bir yer olduğu için tercih ediyoruz. Sağlık açısından yüzde 100 sağlıklıdır. Çin malıyla şuanda fiyatlarımız hemen hemen aynı. Ancak, bazı insanlar kendilerini şartlandırmış, ’Çin malı ucuz’ şeklinde. Ama biraz araştırıldığında Çin malı ile Türk malı arasında fiyat farkının olmadığını, hatta Türk malının daha ucuz ve sağlıklı olduğunu görebilmektedir. Bu da hem yurt içerisinde hem de yurt dışında Türk malı plastik oyuncakların tercih edilmesine olumlu katkı sağlamaktadır.”