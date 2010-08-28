-YOZGAT'TAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMDE OĞUL TUTUKLANDI ÇEKEREK (A.A) - 28.08.2010 - Ankara'da ikamet eden, hububat hasadı için geldiği Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı köyündeki evinde 40 gün sonra ölü olarak bulunan kadınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 yaşındaki oğlu tutuklandı. Dün öğleden sonra jandarma tarafından Çekerek ilçesinin Alıçlı köyündeki evinde cesedi bulunan Yeter Ç. (44) ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, kadının 15 yaşındaki oğlu Y.Ç. Sorgun ilçesindeki otobüs terminalinde polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildi. Y.Ç'nin savcılıktaki ifadesinde, 23 Temmuzda annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılarak gece saat 02.00'de tekrar eve döndüğü ve uyuyan annesinin başına nacakla vurmak suretiyle öldürdüğü, bu sırada gürültü nedeniyle uyanan iki kardeşini de odaya kilitlediği, cesedi ise balkondan aşağıya atarak evin bahçesindeki tandırlığa gizlediği öğrenildi. Y.Ç'nin kardeşlerini olayı kimseye söylememeleri tehdidinde bulunduğu ve kardeşlerini de olayın ardından Ankara'ya götürdüğü belirlendi. Yeter Ç'nin cesedi, dün Ankara'daki oğlunun köyde yaşayan teyzesine telefon etmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince bulunmuştu.