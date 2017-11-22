Yozgat'ta yollar buz pistine döndü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta mevsimin ilk kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesiyle meydana gelen buzlanma, şehir içi ulaşımı aksattı. Buzda kayıp düşen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent içinde cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah işyerlerine ulaşmaya çalışan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Rampa yollarda bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler, geciken servislerini bekledi. Buz pistine dönen kaldırımlarda yürümek de güçleşti. Yayalar, kayıp düşmemek için küçük adımlarla yürümeye çalışsa da bazıları düşmekten kurtulamadı. Buzda kayarak düşmeleri sonucu yaralanan 3 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. 1\'isinin omzunda, diğer 2\'sinin ayak bileklerinde kırık saptanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sürücüler ve yayalar, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılmamasına tepki gösterdi. Bir servis sürücüsü, \"Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği belliydi. Bizler bunu biliyoruz, belediye bilmiyor. Belediye bugün çalışma yapmayacaksa ne zaman yapacak. Saat 09.00 oldu henüz tuzlama çalışması yok. Mesai saatinden önce çalışmaların yapılması gerekiyordu. Öğrenciler bugün okullarına geç kaldılar\" dedi.

Belediye ekipleri ise tuzlama çalışmalarını hızlandırdı ve sorun yaşanan Kent Park bölgesi ile Şehir Hastanesi bağlantı yollarında buzlanmaya karşı çalışma yaptı.



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