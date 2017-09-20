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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta akşam saatlerinde, kısa süre fırtına şeklinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

20 Eylül 2017 02:54

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta akşam saatlerinde, kısa süre fırtına şeklinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.
Yozgat\'ın merkeze bağlı Buzacıoğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, 8 kümes ve ahırın çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle ağaç dalları kırılıp devrilirken, enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle köyün elektrikleri kesildi. Köy muhtarı Gürsel Dalgıç, rüzgarın bir anda şiddetlendiğini ve çatıların zarar gördüğünü belirterek, “Rüzgarın şiddetiyle birçok ağaç kırılarak devrildi. Çatılarımız uçtu, en az 10 ev ve ahır zarar gördü. Allah\'a şükür, can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız yok” dedi.
Bir anda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle şaşırdıklarını dile getiren köylüler, “Fırtına gibi geldi, bütün çatılarımızı götürdü. Böyle bir şey görmedik” diye konuştular.

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