Yozgat'ta sel ve dolu zarar verdi

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|Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta dün akşam
başlayıp, gece de devam eden şiddetli yağmur ve dolunun oluşturduğu sel, tarım
alanlarına önemli ölçüde zarar verdi.
Yozgat
merkez ve Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların oluşturduğu sel
suları, meyve fideleri ve sebze ekili alanları yerle bir etti. Yüksek
ağaçlardaki meyveler ise dolu tarafından zedelendi.
Yozgat Valiliği
tarafından 2004 yılında hazırlanan proje kapsamında Musabeyli bölgesinde
alternatif ürün olarak 21 dekar alana dikimi yapılan 2 bin 970 bodur elma
fidesinden, yaklaşık 8 dekarlık alandaki bölümü tamamen yok
oldu.
Musabeyli köyü muhtarı Adem Şahingöz, yaptığı açıklamada, bodur
elma bahçelerinin büyük bölümü tamamen yok olurken, diğer bölgelerdeki elmaların
ise doludan zarar gördüğünü vurguladı. Şahingöz, “Kavun, mısır, domates, kabak,
biber gibi sebzeler, bir tarladan diğer tarlaya süreklendi. Bodur elma
ağaçlarını sel suları yatırıp, üzerleri çamurla kaplandı” dedi.
Köylüler
ise, bodur elma bahçelerinin sel nedeniyle tamamen kavun tarlasına döndüğünü,
devletin hasar tespiti yaparak, zarar gören çiftçilere tohumluk ve fide
yardımında bulunmasını
istedi.