Yozgat'ta sel ve dolu zarar verdi

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta dün akşam başlayıp, gece de devam eden şiddetli yağmur ve dolunun oluşturduğu sel, tarım alanlarına önemli ölçüde zarar verdi.



Yozgat merkez ve Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların oluşturduğu sel suları, meyve fideleri ve sebze ekili alanları yerle bir etti. Yüksek ağaçlardaki meyveler ise dolu tarafından zedelendi.



Yozgat Valiliği tarafından 2004 yılında hazırlanan proje kapsamında Musabeyli bölgesinde alternatif ürün olarak 21 dekar alana dikimi yapılan 2 bin 970 bodur elma fidesinden, yaklaşık 8 dekarlık alandaki bölümü tamamen yok oldu.



Musabeyli köyü muhtarı Adem Şahingöz, yaptığı açıklamada, bodur elma bahçelerinin büyük bölümü tamamen yok olurken, diğer bölgelerdeki elmaların ise doludan zarar gördüğünü vurguladı. Şahingöz, “Kavun, mısır, domates, kabak, biber gibi sebzeler, bir tarladan diğer tarlaya süreklendi. Bodur elma ağaçlarını sel suları yatırıp, üzerleri çamurla kaplandı” dedi.



Köylüler ise, bodur elma bahçelerinin sel nedeniyle tamamen kavun tarlasına döndüğünü, devletin hasar tespiti yaparak, zarar gören çiftçilere tohumluk ve fide yardımında bulunmasını istedi.



