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Ekonomi

Yozgat'ta şeker işçilerinden 'kadro' eylemi

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Şeker Fabrikası'nda geçici olarak çalışan Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı

22 Aralık 2017 20:23

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Şeker Fabrikası\'nda geçici olarak çalışan Şeker-İş Sendikası\'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı. İşçiler adına konuşan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, kadro müjdesi beklediklerini söyledi.
Fabrikada geçici olarak çalışan 89 işçi, fabrika önünde toplanarak hükümet tarafından kendilerine kadro verilmesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, geçici işçilerin çalıştıkları iş yerinde kalifiye eleman ve usta olarak görev yapıp, vardiya tuttuklarını, bu işçilere kadro verilmesinin devlete hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi, üretime ve iş barışına daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti. Gözübüyük, “Geçici işçilerimiz üretim başladığı zaman işbaşı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor. Onlar işten çıkarıldığı zaman da revizyon döneminde elaman eksikliği yaşandığından, fabrikanın tüm işleri taşeron firmalara verilmektedir. İşinde uzman olmayan bu işçiler sanayimize katkı sağlamadığı gibi, bunlardan istenilen verim de alınamamaktadır\" dedi.
Gözübüyük, taşeron işçilere kadro verilmesinin geçici işçileri de umutlandırdığını, ancak bu zamana kadar hem yazılı hem de görsel basında kamuda çalışan 23 bin geçici işçiden bahsedilmemesinin kendilerini ve ailelerini derinden üzdüğünü söyledi.
Geçici işçilerden Hasan İlhan ise fabrikada 20 yıldır mevsimlik işçi olarak çalıştığını, bugüne kadar tüm mücadeleyi verdiklerini, ancak bu sürede verilen kadroların hiçbirinden yararlanamadıklarını söyledi. Hükümetin 850 bin taşerona kadro verileceğini açıklamasının, kendilerinin bu haktan yararlanamayacağı anlamına geldiğini ifade eden İlhan, \"Bizim evlerimizde çocuklarımı aç. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Yılda 4-5 ay çalışmayla geçimimizi sağlayamıyoruz. Biz de 20 yıllık emeğimizi karşılığında kadro istiyoruz\" dedi.

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