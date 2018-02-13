Yozgat'ta şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

YERKÖY (Yozgat), (DHA)- ASTSUBAY Musa Özalkan\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün\'ün bürosunun camları, bir kişi tarafından kırıldı.

Avukat Emine Gün\'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.\'nın eli kesildi. H.S.A., çağrılan ambulansla tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bu arada büronun dışında asılı Avukat Emine Gün\'in isminin yazdığı levha indirildi.



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