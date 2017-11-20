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Yozgat'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, içki satışı yapılan bir büfe ile atıl durumdaki fabrikaya düzenlenen operasyonda, 782 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

20 Kasım 2017 16:22

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta, içki satışı yapılan bir büfe ile atıl durumdaki fabrikaya düzenlenen operasyonda, 782 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde içki satışı yapan bir büfede yaptıkları denetimde 550 şişe sahte içki ele geçirdi. Büfe işletmecileri S.E. ve H.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, Yozgat- Sorgun yolu üzerinde atıl durumda bulunan eski bir fabrikaya baskın yaptı. Baskında 232 şişe çeşitli markalarda, dolumu yapılmış sahte bandrol yapıştırılmış içki, 160 litre etil alkol, 784 çeşitli markalara ait sahte bandrol, 420 çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Polis, sahte içki üretimi yaptığı ileri sürülen fabrika sahibi 53 yaşındaki F.A.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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