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Yozgat’ta muhtar ve yeğeni su kanalındaki göçükte öldü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyü muhtarı 53 yaşındaki Ahmet Alıcı ve yeğeni 29 yaşındaki Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kanal açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte tonlarca toprak altında kalarak yaşa

11 Ekim 2017 02:06

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyü muhtarı 53 yaşındaki Ahmet Alıcı ve yeğeni 29 yaşındaki Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kanal açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte tonlarca toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay bugün akşam saatlerinde, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Dayılı Köyü’nde meydana geldi. Köye içme suyu getirmek için iş makinesi yardımıyla açılan kanalda göçük oluştu. Kanal içerisine çalışan köy muhtarı Ahmet Alıcı ve kendisine yardım eden yeğeni Ali Bektaş, toprak yığını altında kaldı. Köylülerin çabalarına rağmen derin çukurda tonlarca toprak altında kalan Alıcı ile Bektaş kurtarılamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi.
Yozgat il merkezinden olay yerine gelen AFAD ekipleri göçük altında kalan Ahmet Alıcı ve Ali Bektaş’ı, toprak altından çıkarttı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Alıcı ile Bektaş\'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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