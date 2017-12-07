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Yozgat'ta müftülere nikah kıyma eğitimi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü tarafından, müftülere nikah kıyma eğitimi verildi

07 Aralık 2017 17:07

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü tarafından, müftülere nikah kıyma eğitimi verildi.
İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren, yönetmeliğin, Resmi Gazete\'de yayımlanarak, yürürlüğe girmesi ardından, Yozgat’ta, il ve ilçe müftülerine ‘nikah kıyma’ konusunda eğitim verilmeye başlandı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Naci Avşar tarafından, il ve ilçe müftülerinin katılımıyla verilen eğitim 2 gün sürecek. Eğitim konusunda bilgi veren Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Naci Avşar, 3 Kasım 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan 7 bin 39 sayılı kanun ile il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi verildiğini söyledi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gelen 17 Kasım 2017 tarihli talimat üzerine müftülere bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Avşar, şöyle dedi:
\"İl ve ilçe müftülerine, evlendirme memurluğu uygulamaları konusunda eğitim verilecek. Müftülerimiz bu eğitimden sonra nikah kıya bilecekler. Bu eğitimler içerisinde, evlenme müracaatından, evlenme engellerine kadar her konuyu anlatıyoruz. Evlenme işlemleri bittikten sonra, nüfusa tescil işlemleri de anlatılıyor.\"
Eğitim programına katılan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ise yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının müftülere verdiği nikah kıyma yetki devrine istinaden, konu ile ilgili  Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından verilen eğitime katıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
\"Eğitimde nikah kıyma yetkisi ve mevzuatla ilgili bilgileri verecekler. Bizde bu çerçevede bugün burada bulunuyoruz. Artık il ve ilçe müftülüklerine de İçişleri Bakanlığınca bu yetki verildi. Resmi Gazetede yayımlandı. Biz de bu mevzuatı öğrendikten sonra, vatandaşlarımızın bu konuda talebi olursa nikahları kıyacağız.\"

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