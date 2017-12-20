Yozgat’ta mesai saatine kış ayarı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Valiliği, il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerini yarım saat ileri aldı.

Yozgat Valiliği resmi internet sitesinde il merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu\'nun 100\'üncü maddesi uyarınca 20 Aralık 2017 tarihinden itibaren değiştirildiği belirtildi. Saat 08.00\'de başlayan mesai saati, 08.30 olarak belirlendi. Engelli çalışanların, özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri, Valilik onayıyla belirlenecek. Yozgat\'ta mesai saatleri 08.30- 12.30, 13.30 -17.30 olarak uygulanacak.

