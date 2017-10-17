Yozgat’ta kaçak kazıya 6 gözaltı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT merkez Şefaatli İlçesi\'nde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli İlçesi\'nda kaçık kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen kepçe ile iş makinesini taşımada kullanılan TIR’a el konuldu.

Kent merkezinde ise 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 4 metre ve 9 metre derinliğinde 2 çukur açtıkları tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 jeneratör, kırıcı ve delici elektrikli el aleti, kablo, hasır ip ile kazma ve küreklere el konuldu.



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