T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yozgat’ta kaçak kazıya 6 gözaltı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT merkez Şefaatli İlçesi'nde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakaladı

17 Ekim 2017 20:11

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT merkez Şefaatli İlçesi\'nde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli İlçesi\'nda kaçık kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen kepçe ile iş makinesini taşımada kullanılan TIR’a el konuldu.
Kent merkezinde ise 1. derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 4 metre ve 9 metre derinliğinde 2 çukur açtıkları tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 jeneratör, kırıcı ve delici elektrikli el aleti, kablo, hasır ip ile kazma ve küreklere el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YOZGAT DHAYOZGATYozgatJandarma KomutanlığıKaçakTIRaKentOlayKazıdaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24