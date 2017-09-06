Yozgat’ta işhanı yandı, 67 konut tahliye edildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta 380 işyerinin bulunduğu iş hanında sabaha kaşı yangın çıktı yanındaki 67 konutlu apartman tahliye edildi. Binanın üst katında mahsur kalan bir kişiyi kurtaran itfaiye yoğun çaba sonucu yangını söndürdü.

Yozgat kent merkezinde Abide İşhanı’nda sabaha karşı 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş hanı ve hemen üzerinde bulunan 67 konutlu Hilal Apartmanını duman kapladı. İtfaiye iş hanındaki alevlere müdahale ederken polis ekipleri de 67 konutu tahliye etti, evlerini terk edenler yakındaki camiye alındı.

Yozgat Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında onlarca işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken, binada mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etti. İş hanının 3’üncü katında dumandan etkilenen bir kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinleri, daha öncede küçük çaplı yangınların olduğunu belirterek, madde bağımlılarının, evsizlerin ve bazı mültecilerin de bu bina içerisinde barındıklarını söyledi.

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