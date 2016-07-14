Yozgat'ta katliam gibi kaza; 1'i çocuk 5 ölü

Yozgat'ın Başıbüyük köyü ve Şefaatli ilçesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



Yozgat’ın Başıbüyük köyü ve Şefaatli ilçesi yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

karar.com'un haberine göre, kazada otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, savcının yapacağı inceleme sonrasında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirleneceği öğrenildi.