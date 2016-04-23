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Yozgat'ta 72 yaşındaki adam 5 erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklandı!

Zanlının iş yerinde çocuklara tehditle cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü

23 Nisan 2016 16:04

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen esnaf 72 yaşındaki Abdullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yozgat'ın ilçesi Şefaatli'de gübre ve tohum satışı yapan Abdullah E., çeşitli zamanlarda, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 5 erkek çocuğu iş yerine götürdü. Abdullah E., iddiaya göre iş yerinde çocuklara tehditle cinsel istismarda bulundu. Çocukların olayı ailelerine anlatması üzerine durum polise bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis Abdullah E.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabil etmeyen Abdullah E., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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