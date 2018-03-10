Yozgat'ta düzenlenen Süper Lig Greko-Romen Güreş Şampiyonası başladı

YOZGAT / DHA

Türkiye Süper Lig Greko-Romen Güreş Şampiyonası, teknik toplantının ardından Yozgat Rıza Kayaalp Salonu\'nda başladı.

Teknik toplantı; Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Valık ve lig kurulu üyesi Sait Temiz\'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Yarın sona erecek şampiyonanın A ve B minderinde mücadele eden takımlar şöyle;

\"Yozgatspor Güreş takımı İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor, Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye.\"

Bu arada müsabakaları Gençlik ve Spor Başkanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Aslan, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Spor Bakanı Danışmanı Durak Aygün, Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Pirim, Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve milli güreşçi Riza kayaalp de tribünlerden takip ettiler.

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