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Yozgat’ta drone ile bayram trafiği denetimi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde  E-88 Karayolu geçiş güzergahında trafik denetimlerini yoğunlaştırdı

28 Ağustos 2017 20:30

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde  E-88 Karayolu geçiş güzergahında trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kontrol noktalarında ‘drone’ ile görüntü alan ekipler trafik akışını kontrol ederken, sürücüler uyarıldı.
Yozgat’ın Muslubelen mevkii uygulama noktasında denetimlerini sıklaştıran Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, bayramda birileri tatil yaparken birilerinin de çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Trafik kontrollerini yerinde inceleyen Vali Yurtnaç, \"Özel günlerde özel tedbirler alıyoruz. Aslında yıl boyunca Yozgat’ın dört bir noktasında güvenlik tedbirlerine bakıyoruz. Ancak bayram öncesinde özellikle vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği, yol emniyeti için emniyetimiz ve jandarmamızla ortak şehrin giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri ve uygulama yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ‘Frene değil kurallara uyacağız’ diye güzel bir uygulamaya imza attı. Kuralları ön plana çıkaracağız. Emniyet kemersiz olanları, hızlı gidenleri cezadan ziyade ikazla, eğitim yoluyla uyaracağız ve kurallı bir şekilde trafiğin akmasını sağlayacağız” dedi.
Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında 18 noktada 25 ekiple denetimlerin sürdüğünü hatırlatan Vali Yurtnaç, “Ancak bayramın 3 ve 4\'üncü  günü de 31 ekip ve 38 noktada bu denetimleri artıracağız. Amacımız, trafik güvenliğini sağlamaktır. Modern tekniklerin hepsini kullanıyoruz. Gerek araçlarla, gerekse drone\'larla görüntü alıyoruz. Önceden araçların gelişlerini takip ediyoruz. Radar uygulamalarımız var. Bunlarla beraber amacımız trafiğin güvenli bir şekilde akmasını sağlamak ve herkesi sevdiklerine ulaştırmak ve herkesin bayramı bayram tadında geçirmelerini sağlamaktır”  diye konuştu.

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