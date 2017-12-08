Yozgat'ta cuma namazı çıkışı 'Kudüs' protestosu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Yozgat’ta cuma namazı sonrasında protesto edildi.

ABD\'nin Kudus\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bugün Çapanoğlu Büyük Cami\'de cuma namazının ardından protesto gösterisi yapıldı. Gösteri öncesi vatandaşlar ellerinde, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla camiye geldi. Cuma namazı çıkışında, Ak Parti İl Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Köse, \"Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır\" dedi.

Açıklamanın ardından, kalabalık tekbir getirerek dağıldı.



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