Yozgat'ta çocuklardan kuş ve kedilere sıcak yuva

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT\'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın \'Okul Destek Projesi\'ne dahil olan çocuklar tarafından yapılıp, boyanan ahşap kuş yuvaları ile kedi evleri parklara konuldu.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında 6-7 ve 8\'inci sınıf öğrencileriyle \"Hem kediye hem kuşa bu kışta sıcak yuva\" sloganıyla yapılan kuş ve kedi evleri, parklara ve ağaçlara yerleştirildi. Kış mevsiminde kuşlar ve kediler için yuva hazırlayan öğrencilere, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri de boyama konusunda destek verdi. Hazırlanan yuvaları, halk eğitim merkezinde boyayan öğrenciler daha sonra bunları park ve caddelerdeki ağaçlara yerleştirdi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün yapılan etkinlikte de, çocukların kuşlara yuva yaptığını belirten Hatipoğlu, “Önce çocuklarla birlikte kuş yuvalarını boyadık. Şimdide, ahşaptan imal edilen yaklaşık 50 kuş yuvasını, parklarda ağaçlara ve uygun yerlere yerleştiriyoruz. Amacımız, toplumda bir farkındalık oluşturmak. Yaptığımız bu çalışma umarım bir örnek olacak. Çocukların hem doğaya hem de birbirlerine karşı daha merhametli daha olumlu tutumlar içerisinde yetişmesine katkı sağlayacağını düşündük. Umarım bu düşüncemiz uzun vadede desteklerle daha yaygınlaştırırız daha da geliştiririz. Çocuklarımızla bir arada böyle bir etkinliğin yapmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yuvaları ağaçlara yerleştiren öğrenciler ise bu kış hem kedi hem de kuşlar için sıcak yuva yaptıklarını söyledi.



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