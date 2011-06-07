-YOZGAT'TA BAKIM TRENİ RAYDAN ÇIKTI YOZGAT (A.A) - 07.06.2011 - Yozgat'ta, TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara-Kayseri demiryolu hattının Yerköy-Şefaatli arasındaki kısmında, ray yenileme çalışması yapan ekibin kullandığı bakım treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 5 işçi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara-Kayseri Demiryolu hattının Yerköy–Şefaatli arası 230. kilometresinde, ray yenileme çalışması yapan ekibin kullandığı malzeme ve iş makinelerini taşıyan trenin lokomotifi, Karagedik tüneline girdiği sırada raydan çıktı. Lokomotifin aniden durmasıyla birlikte bağlı vagonlar birbirine girdi. Yaşanılan sarsıntıda vagonlarda bulunan beton traversler işçilerin üzerine düştü. Traverslerin altında kalarak yaralanan işçiler Selahattin Güler (50), Halil Köse (41), Yasin Şahin (31), Selahattin Akkaş (42) ve Zekeriya Çömez (45) Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ayak parmaklarından üç tanesi koptuğu bildirilen Selahattin Güler ile durumu ağır olan Ali Köse yapılan ilk müdahale sonrasında Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yerköy Devlet Hastanesindeki yaralı işçileri ziyaret etti. Yaralılar da Vali Şentürk'e kendilerinin 3 kilometrelik tünel içerisinde ray değiştirme işini yaparken birden üzerlerine vagonların üzerindeki malzemenin geldiğini belirterek, ''kaçamadık ve malzemenin altında kaldık'' dediler. Raydan çıkan lokomotif ve diğer vagonların kurtarılması çalışmaları devam ediyor.