Yozgat'ta Atatürk, törenlerle anıldı

Harun GÖKÇEOĞLU-Halit YILMAZ/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05\'te sirenlerin çalınmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılan anma töreninde ise \'Atatürk\' konulu şiirler okunup konuşmalar yapıldı.

Sorgun ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan törende de Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05\'te ise sirenler çalındı, 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona verdi. Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda yapılan törende de Atatürk konulu şiirler okundu.



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