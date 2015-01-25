Yozgat'ta AKP kongre salonu karıştı, Bozdağ ve Soylu salonu terk etti

İki adayın yarıştığı AKP Yozgat İl Kongresi’nde olaylar çıktı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, çıkan olaylar nedeniyle salonu terk etmek zorunda kaldı. Listesi kabul edilmeyen eski başkan Zeki Avşar, “Süleyman Soylu yokken bu partide ben il başkanlığı yapıyordum. Hizmet ediyordum. Özgürlükten, demokrasiden bahsediyorlar ama bizim hakkımızı yemeye, gasp etmeye çalışıyorlar” dedi.

Zaman'dan Ferhat Özer'in haberine göre, AKP Yozgat 5. Olağan Kongresi, Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Bozok Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kongrede iki adaydan birisinin listesi divan başkanlığı tarafından kabul görmeyince tartışma çıktı. Mevcut il başkanı Harun Lekesiz ve daha önce iki dönem il başkanlığı yapan Zekeriya Avşar’ın yarıştığı kongrede divan tarafından Avşar’ın listesinden iki isim istifa ettirildi ve yeniden liste hazırlanması istendi. Duruma itiraz eden Avşar, “Burada haksızlık var. Divan listemi kabul etmiyor. Bu parti tüzüğüne aykırı. Bu partinin bu günlere gelmesinde benim de emeğim var. ‘Birileri milletvekili olacağım’ diye dizayn yapmaya kalkıyor. Eğer 2015 seçimlerinde başarı bekleniyorsa, bu başarının sahibi Bekir Bozdağ olamaz, Süleyman Soylu olamaz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Haktır, vebaldir, günahtır çoluğumuz çocuğumuz var. 2002’de bu parti muhalefetteydi. Biz bu partiyi iktidar yaptık o gün kimse yoktu. Parti içi demokrasiyi uygulayın.” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmalar kongrede gerginliği tırmandırınca Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu ve Mustafa Elitaş ile milletvekilleri solonu terk etti. Tartışma sürerken Soylu’nun Divan Başkanı Mahmut Kaçar’ı arayarak Zekeriya Avşar’ın listesinin de seçime girmesini söylemesi üzerine Avşar’ın listesi divan tarafından kabul edildi. Bu arada Bekir Bozdağ ve Soylu’nun salona girişlerinde patlatılan konfetilerden yere saçılan sahte 100 Euro’lar dikkat çekti. Kongrede 459 oy mevcut başkan Harun Lekesiz’e, 129 oy ise Zekeriya Avşar’a çıktı. Genel merkezin adayı tekrar seçildi.