Yozgat'ta çöken 20 daireli bina çöktü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan 5 katlı 20 daireli bir bina çöktü. Binanın 10 Ocak'ta Kırşehir'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde hasar gördü bildirildi.

Depremde hasar gören bina bugün büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri binanın bulunduğu bölgeye yönlendirilirken, arama kurtarma ekipleri binada ölü veya yaralı olup olmadığının belirlenmesi ve kurtarma için çalışma başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 10 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen deprem sonrasında büyük hasar gören 20 daireli bina yetkililer tarafından boşaltılırken, bazı vatandaşların binayı kullanmaya devam ettiği bildirildi.