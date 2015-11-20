Yozgat Şeker Fabrikası'nda patlama; 5 işçi yaralandı

Yozgat Şeker Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Yozgat’ın Sorgun İlçesi'nde faaliyet gösteren Yozgat Şeker Fabrikası'nda bacadaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı ileri sürülen patlamada ilk belirmelere göre 5 işçinin yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, olay sabah saat 08.30 sıralarında Yozgat Şeker Fabrikası baca gazı havalandırma bölümünde meydana geldi. İşçilerin havalandırma bölümünde çalıştıkları sırada büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayı duyan fabrika çalışanları 112 acil ambulansı ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamada Zeynel Yaylagül, Veysel Can, Seyit Babayiğit, Muhsin Kaymaz ve Kürşat Kutlu yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Zeynel Yaylagül ve Veysel Can adlı işçiler Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayı duyan işçi yakınları hastaneye akın etti. Bazı hasta yakınları sinir krizleri geçirdi.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.