Yozgat Şehir Hastanesi'ne Koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu

Yozgat Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece Koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece Koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.

Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.